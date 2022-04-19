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وطنية

انطلاق‭ ‬مشروع‭ ‬تمليك‭ ‬الأراضي‭ ‬الجماعية

منذ 33 ثانية
أطلقت‭ ‬وزارة‭ ‬الفلاحة‭ ‬والتنمية‭ ‬القروية‭ ‬المشروع‭ ‬الملكي‭ ‬القاضي‭ ‬بتمليك‭ ‬الأراضي‭ ‬الجماعية‭ ‬لفائدة‭ ‬ذوي‭ ‬الحقوق،‭ ‬التي‭ ‬أعطى‭ ‬الملك‭ ‬انطلاقتها‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬يونيو‭ ‬2019،‭ ‬حين‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬الأراضي‭ ‬الجماعية‭ ‬رافعة‭ ‬للتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭.‬ وأشرف‭ ‬محمد‭ ‬صديقي،‭ ‬وزير‭ ‬الفلاحة‭ ‬والصيد‭ ‬البحري‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭  ‬بالرباط،‭ ‬على‭ ‬حفل‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تهم‭ ‬دعم‭أكمل القراءة »


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