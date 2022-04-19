وطنية
انطلاق مشروع تمليك الأراضي الجماعية
أطلقت وزارة الفلاحة والتنمية القروية المشروع الملكي القاضي بتمليك الأراضي الجماعية لفائدة ذوي الحقوق، التي أعطى الملك انطلاقتها الرسمية في 26 يونيو 2019، حين دعا إلى جعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشرف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري الجمعة الماضي بالرباط، على حفل التوقيع على اتفاقيات تهم دعمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا