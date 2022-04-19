fbpx
الرياضة

إناث الجيش يفزن باللقب التاسع

منذ 33 ثانية
هزمن رجاء أيت إيعزا ب12 هدفا لصفر ولقجع أول المهنئين تمكنت إناث الجيش الملكي من الظفر بلقب البطولة الوطنية للمرة التاسعة، عقب اكتساحهن رجاء أيت إيعزا بـ 12 هدفا لصفر، في المباراة التي جمعت الفريقين، أول أمس (الأحد)، لحساب الجولة 24 من بطولة القسم الوطني الأول. ورفع الفريق العسكري رصيدهأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 33 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة