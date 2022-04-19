الرياضة
إناث الجيش يفزن باللقب التاسع
هزمن رجاء أيت إيعزا ب12 هدفا لصفر ولقجع أول المهنئين تمكنت إناث الجيش الملكي من الظفر بلقب البطولة الوطنية للمرة التاسعة، عقب اكتساحهن رجاء أيت إيعزا بـ 12 هدفا لصفر، في المباراة التي جمعت الفريقين، أول أمس (الأحد)، لحساب الجولة 24 من بطولة القسم الوطني الأول. ورفع الفريق العسكري رصيدهأكمل القراءة »
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