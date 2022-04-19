fbpx
الرياضة

الرجاء يلجأ إلى “فيفا”

منذ 20 ثانية
طالب بفتح تحقيق مع الحكمين ندالا وشارف ووصف ما حدث بـ «المهزلة» صعد الرجاء الرياضي احتجاجاته على التحكيم، خلال مواجهة الأهلي، السبت الماضي، لحساب ذهاب ربع نهاية عصبة أبطال إفريقيا، برفع تظلمه إلى الاتحاد الدولي «فيفا»، في رسالة بعثت أول أمس (الأحد). ونشر الفريق الأخضر بلاغا قال فيه إن المباراةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 20 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة