الرياضة
الرجاء يلجأ إلى “فيفا”
طالب بفتح تحقيق مع الحكمين ندالا وشارف ووصف ما حدث بـ «المهزلة» صعد الرجاء الرياضي احتجاجاته على التحكيم، خلال مواجهة الأهلي، السبت الماضي، لحساب ذهاب ربع نهاية عصبة أبطال إفريقيا، برفع تظلمه إلى الاتحاد الدولي «فيفا»، في رسالة بعثت أول أمس (الأحد). ونشر الفريق الأخضر بلاغا قال فيه إن المباراةأكمل القراءة »
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