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الرياضة

خاليلوزيتش يتجاهل “رسائل” لقجع

منذ دقيقتين
قال إنه لا يهتم بالانتقادات ونتائجه تنصفه ويركز على المجموعة الحالية تجاهل وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، «رسائل» فوزي لقجع، رئيس الجامعة، وأكد أنه لا يهتم بالجدل، المثار حول إمكانية رحيله عن المنتخب الوطني، رغم تحقيق التأهل إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022، للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخ الكرة الوطنية.أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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