وطنية
37 ألف وثيقة للدفاع عن الدولة
رغم قلة الموارد البشرية التي تعانيها الوكالة القضائية للمملكة والتي تشكل في بعض الأحيان عائقا في تتبع جميع القضايا والخبرات وجلسات البحوث، التي تكون طرفا فيها، إلا أنها اعتمدت لتجاوز العامل الجغرافي الناتج عن شساعة التراب الوطني وقلة الموارد البشرية العاملة بها، على تحديد الأولويات بخصوص هذه الخبرات والتنسيق معأكمل القراءة »
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