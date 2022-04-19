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حقوق التأليف تخرج نقابات فنية عن صمتها
قالت إنه يمكن توظيف المؤسسة سياسيا لتصبح محط صراعات مصالح مازال موضوع إحالة مشروع القانون رقم 25.19، المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على البرلمان، يثير كثيرا من الجدل، إذ خرجت نقابات فنية عن صمتها لتعبر عن استنكارها لعدم خضوعه لمشاورات موسعة بين المعنيين ولغياب العديد من الاقتراحات والتصويبات،أكمل القراءة »
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