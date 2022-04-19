وطنية
المصحات تفتح أبوابها أمام تعاضدية “رام”
وقعت تعاضدية الخطوط الملكية المغربية والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، اتفاقية شراكة تروم استفادة منخرطي التعاضدية من الخدمات الطبية المختلفة، على صعيد مصحات المغرب المنخرطة في الاتفاقية، في ظل ظروف تتميز بالجودة، وفقا لما تنص عليه القوانين المؤطرة وأخلاقيات المهنة. وجرى توقيع الاتفاقية خلال لقاء جرى الأسبوع الفارط، بمقر الجمعية الوطنيةأكمل القراءة »
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