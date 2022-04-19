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وطنية

المصحات‭ ‬تفتح‭ ‬أبوابها‭ ‬أمام‭ ‬تعاضدية‭ “‬رام‭”‬

منذ دقيقتين
وقعت‭ ‬تعاضدية‭ ‬الخطوط‭ ‬الملكية‭ ‬المغربية‭ ‬والجمعية‭ ‬الوطنية‭ ‬للمصحات‭ ‬الخاصة،‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬تروم‭ ‬استفادة‭ ‬منخرطي‭ ‬التعاضدية‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬المختلفة،‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬مصحات‭ ‬المغرب‭ ‬المنخرطة‭ ‬في‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ظروف‭ ‬تتميز‭ ‬بالجودة،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬تنص‭ ‬عليه‭ ‬القوانين‭ ‬المؤطرة‭ ‬وأخلاقيات‭ ‬المهنة‭.‬ وجرى‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬جرى‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفارط،‭ ‬بمقر‭ ‬الجمعية‭ ‬الوطنية‭أكمل القراءة »


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