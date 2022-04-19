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ندوات بين مهرجاني الناظور و”سان سيبستيان”
عقد فريق من المهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة اجتماعا بمقر إدارة مهرجان “سان سيبستيان” (ثاني أكبر مهرجان أوربي) مع الرئيس والمكتب المسير للمهرجان، بهدف “بناء خطة للتعاون المستقبلي بين المهرجانين”. وحسب إدارة مهرجان الناظور، فإن أولى نتائج هذا اللقاء تتمثل في التفكير في عقد ندوة مشتركة حول السينما والترويج السياحيأكمل القراءة »
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