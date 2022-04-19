اذاعة وتلفزيون
“فضيحة التشرج” في “نتفليكس”
طرحت منصة “نتفليكس”، في أبريل الجاري، مجموعة من الأعمال، من بينها سلسلة بعنوان “فضيحة على طاولة التشريح”، والذي يتطرق إلى الفضائح التي تربط بين السياسة والفساد والجريمة. وتستند السلسلة الوثائقية إلى رواية تحمل الاسم نفسه لسارة فوغان، إذ تدور أحداثها حول صوفي وايتهاوس (سيينا) وزوجها جيمس (روبرت فريند) ، وهو وزيرأكمل القراءة »
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