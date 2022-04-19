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الرياضة

اتحاد ابن الطيب يعجز عن الصعود

منذ 24 ثانية
قال فوزي علاش، مدرب اتحاد ابن الطيب لكرة القدم، أحد أندية القسم الثاني هواة، شطر الشمال الشرقي، إن حظوظ فريقه باتت ضئيلة في الصعود للقسم الأول هواة، قبل نهاية البطولة بأربع دورات، بعد تعادله أمام أجاكس طنجة بميدانه. وأوضح علاش في تصريح ل»الصباح»، أن بطاقة الصعود ستنحصر بين اتحاد أجلموس،أكمل القراءة »


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