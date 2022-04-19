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اذاعة وتلفزيون

الجباري فخور بـ”سلمات أبو البنات”

منذ دقيقة واحدة
 أكد المخرج هشام الجباري أن الجزء الرابع من مسلسل “سلمات أبو البنات”، الذي يعرض خلال رمضان على قناة “إم بي سي 5” مازال يتصدر قائمة البرامج الأكثر مشاهدة على منصة “شاهد”. وعبر الجباري عن سعادته وفخره بنجاح المسلسل على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “مازال الموسم الرابع من “سلمات أبوأكمل القراءة »


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