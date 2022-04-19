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الصباح الفني

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منذ 37 ثانية
سر‭ ‬زراعة‭ ‬قرع‭ ‬عملاق تحدث‭ ‬رومان‭ ‬بونوماريوف،‭ ‬المزارع‭ ‬من‭ ‬إقليم‭ ‬ستفروبول‭ ‬الروسي‭ ‬ومؤسس‭ ‬مسابقة‭ “‬أغروباطل‭” ‬الزراعية‭ ‬عما‭ ‬يلزم‭ ‬لزراعة‭ ‬قرع‭ ‬ضخم‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ ‬لموقع‭ “‬لينتارو‭” ‬الروسي‭. ‬وحسب‭ ‬المزارع‭ ‬فإن‭ ‬أهم‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬زراعة‭ ‬القرع‭ ‬والبطيخ‭ ‬الكبيرين‭ ‬هو‭ ‬مهارة‭ ‬الهندسة‭ ‬الزراعية‭. ‬ويرى‭ ‬المزارع‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬زراعة‭ ‬اليقطين‭أكمل القراءة »


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