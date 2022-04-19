الصباح الفني
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سر زراعة قرع عملاق تحدث رومان بونوماريوف، المزارع من إقليم ستفروبول الروسي ومؤسس مسابقة “أغروباطل” الزراعية عما يلزم لزراعة قرع ضخم وذلك في حديث أدلى به لموقع “لينتارو” الروسي. وحسب المزارع فإن أهم شيء في زراعة القرع والبطيخ الكبيرين هو مهارة الهندسة الزراعية. ويرى المزارع أنه من الممكن زراعة اليقطينأكمل القراءة »
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