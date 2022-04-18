أخبار الصباح

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< "السماوي" تجري مصالح الأمن بالرباط أبحاثا لإيقاف متهم يتعاطى النصب بـ "السماوي"، تمكن من إسقاط العديد من الضحايا. وكانت مستخدمة بنك بحي المحيط مكلفة بالصندوق، آخر ضحاياه، الجمعة الماضي، إذ تمكن المتهم من سلبها مليونا بطريقة ماكرة، بعدما دخل البنك واضعا قبعة وقناعا طبيا، وطالبها بفك ورقة مالية منأكمل القراءة »
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