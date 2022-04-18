الأولى
اختلالات في توزيع دعم الفلاحين
كيس شعير لـ 100 رأس وارتباك العلف المركب يسائلان مديريات الوزارة كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح”، وجود اختلالات في برنامج دعم الفلاحين للتخفيف من آثار الجفاف. وحسب هذه المعطيات، فإن بعض محاور البرنامج أحبطت الفلاحين، باستثناء الشق المتعلق بالتسهيلات البنكية، وإعادة جدولة الديون، عن طريق وكالات القرض الفلاحي، بينما كشفتأكمل القراءة »
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