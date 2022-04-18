الأولى
إنزال أمني لإيقاف بارونات مسلحين
استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية جهودها لإيقاف بارونات يشتبه في حيازتهم أسلحة نارية احترافية، أدخلوها سرا إلى المملكة من أجل استغلالها في نشاطهم الإجرامي وتصفية الحسابات بينهم وكذا السطو على شحنات المخدرات المخزنة من قبل منافسيهم. وعجلت نتائج أبحاث أنجزت إثر حادث مطاردة هوليودية بين أباطرة مخدرات تكللها تبادل إطلاقأكمل القراءة »
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