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ورطة وزراء في امتحان إصلاح الإدارة

منذ ساعة واحدة
التأخر في تنزيل خارطة طريق رسمتها وزارة الانتقال الرقمي يهدد بشلل عام في قطاعات حكومية ورطت خارطة طريق رسمتها غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، باقي الوزراء مع موظفيهم وصلت في حالة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حد التهديد بشلل عام في قطاعاتها. ووقف اجتماع تنسيقأكمل القراءة »


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