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زوايا الرابوني تضيق على حكامه

منذ ساعة واحدة
كل قبيلة في المخيم باتت تطالب بنصيبها في كعكة المال والنفوذ بقلم: الفاضل الرقيبي لا زال التخبط والعشوائية يتسيدان المشهد في مخيمات تندوف. فبعد خطابات زعيم “بوليساريو” المتتالية، التي فهم الجميع منها حجم الضغط الذي يتعرض له، والعزلة الداخلية التي تجبره في كل مرة على الخروج من جحره لعله يبررأكمل القراءة »


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