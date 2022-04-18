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افتتاحية

قضية ومحامون

منذ ساعة واحدة
لا يكفي أن تكون قضيتك عادلة، بل ينبغي أن تكون، في الوقت نفسه، محاطا بمحامين أكفاء سريعي البديهة، مستعدين للتدخل والترافع والإقناع في اللحظات الحاسمة، ولهم القدرة على التفاعل مع المتغيرات بحس تواصلي عال. فمهما اقترحت الحكومة من مشاريع وبرامج وأوراش، في التعليم والصحة والعدل والتنمية، ومهما وضعت حلولا فيأكمل القراءة »


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