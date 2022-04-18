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رسائل دكتوراه وماستر في “الدلالة”

منذ ساعة واحدة
تحويلات مالية تكشف التلاعب في النقط والدبلومات والأبحاث تطول المستفيدين منها يشرع قاضي التحقيق باستئنافية سطات، الأسبوع الجاري، في التحقيق التفصيلي حول فضيحة المال مقابل النقط، التي هزت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، أخيرا، والمتهم فيها طالب سابق بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، وموظف مكلف بإدخال النقاطأكمل القراءة »


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