بانوراما
شيوخ الزوايا وانتخابات 1960
الزوايا في الأرشيف الفرنسي 4 العديد من المواسم الدينية أقيمت قبيل إجراء الانتخابات لدعم منتخبين تعتبر الوثائق التاريخية مصدرا مهما في التاريخ، إذ توفر معلومات تاريخية وجب التحقق من صحتها وتوظيفها في مجالات البحث التاريخي لإعطاء وضمان مصداقية للحقائق التاريخية. وكما يقال «لا تاريخ بدون وثائق». سعيد الحسايني، الباحث فيأكمل القراءة »
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