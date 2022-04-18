بانوراما
زملاء لي في الجيش أحرقوا طفلا
الحرب القذرة… مأساة جزائرية 1 رأيت عسكريين يذبحون مدنيين وينسبون تلك الجرائم إلى الإرهابيين قال فرديناندور أمبوزيماتو، رئيس الشرف المساعد لمحكمة النقض العليا في إيطاليا، والقاضي الذي اشتهر بالتحقيقات عن المافيا والفساد، في تقديم الكتاب، إن الحرب القذرة شهادة مثيرة على المأساة الجزائرية لواحد من أبطالها، حبيب سويدية، ضابط سابقأكمل القراءة »
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