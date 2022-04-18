حوادث
20 طعنة تنهي حياة مغربي بكاتالونيا
لقي مهاجر من جنسية مغربية، مصرعه أخيرا في منطقة “لابورديتا ” نواحي كاتالونيا، متأثرا بجروح أصيب بها إثر تعرضه للطعن بواسطة السلاح الأبيض. وكشفت مصادر مطلعة أن الضحية الذي كان يشتغل قيد حياته سائق سيارة أجرة، تعرض لأكثر من 20 طعنة بسلاح أبيض من قبل مجهول، داخل سيارة الأجرة التيأكمل القراءة »
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