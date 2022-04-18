بانوراما
عوالم التخييل الأولى
زمن الدار البيضاء 1 يعود الكاتب الروائي نور الدين محقق في روايته الجديدة هاته إلى زمن مضى، زمن الطفولة الجميل حيث ينطلقُ فيه ساردا ما كان يعيشه في فضاءات مدينة الدار البيضاء،. الرواية حتى وهي تُكتب بضمير المتكلم المفرد، فهي ليست سيرة ذاتية وإنما هي سيرة مدينة وسيرة جيل بأكملهأكمل القراءة »
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