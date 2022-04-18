حوادث
حادث يخلف قتيلين بمكناس
لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثتي سير بالطريق السيار، على مستوى النفوذ الترابي لعمالة مكناس. وحسب مصادر”الصباح”، فالحادث الأول وقع بعدما فقد سائق سيارة خفيفة من نوع (بوجو 208)، السيطرة عليها فانحرفت نحو الاتجاه المعاكس ثم اصطدمت بقوة بشاحنة خفيفة، ما خلف مصرع راكبيها بمسرح الواقعة،أكمل القراءة »
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