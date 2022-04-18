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حوادث

شاب يقتل شقيقه بالحوز

منذ 19 ثانية
أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتوامة، بإقليم الحوز، أخيرا، متهما بقتل شقيقه، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، من أجل ارتكاب جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت. وأفاد مصدر مطلع “الصباح”، أن عناصر الدرك الملكي، انتقلت إلى مكان الحادث بعدما تلقت إشعارا من قبل السلطات المحلية بجماعة زرقطنأكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية
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