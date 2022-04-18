حوادث
شاب يقتل شقيقه بالحوز
أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتوامة، بإقليم الحوز، أخيرا، متهما بقتل شقيقه، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، من أجل ارتكاب جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت. وأفاد مصدر مطلع “الصباح”، أن عناصر الدرك الملكي، انتقلت إلى مكان الحادث بعدما تلقت إشعارا من قبل السلطات المحلية بجماعة زرقطنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا