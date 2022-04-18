حوادث
حقائق صادمة في ملف أمنيين معتقلين
الضحية المزعوم يؤكد أنهم ليسوا مختطفيه وشاهد يعتبرها تصفية حسابات بين “البوليس” شهدت جلسة استنطاق ثلاثة رجال أمن معتقلين بفرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي سلا، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، معطيات مثيرة، بعدما أودعهم رئيس غرفة التحقيق بملتمس من الوكيل العام للملك، رهن الاعتقال الاحتياطيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا