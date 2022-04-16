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اذاعة وتلفزيون

الموسيقى الصوفية “مع طروب”

منذ ساعتين
سيكون مشاهدو قناة “الثقافية”، اليوم (السبت)، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، على موعد مع برنامج “مع طروب”، حول موضوع “الشباب والموسيقى الصوفية”. وسيلتقي المشاهدون مع رضوان الياسيني، وهو شاب مغربي عاشق للموسيقى الصوفية، يحكي قصته مع العشق الإلهي والمدح النبوي، منذ بداياته في الزوايا. هذا الشاب يتقن عددا من الأنماطأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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