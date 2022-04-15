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بانوراما

 نصائح ادهشور*

منذ 3 ساعات
الزبدة الصناعية تفسد “سلو”  يعتبر “سلو” من أبرز الأطعمة التي يصعب الاستغناء عنها خلال رمضان، والأكثر من ذلك تعتبر رائحة تحميص الدقيق لإعداد سلو أو السفوف أو الزميتة حسب المناطق المغربية، من أولى علامات اقتراب حلول رمضان. ويختزل هذا الطبق الشهير والغني على المستوى الغذائي، روعة وعراقة المطبخ المغربي التقليدي،أكمل القراءة »


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منذ 3 ساعات
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