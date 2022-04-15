حوادث
إيقاف قاتل ابن عمه
أجل قاضي التحقيق باستئنافية فاس، التحقيق مع فلاح ثلاثيني ووالده، متهمين بقتل قريبهما خطأ إثر طلقة نارية من بندقية صيد )بوحبة( بدوار بجماعة تمزكانة بدائرة غفساي بتاونات. وحدد صباح 9 ماي المقبل تاريخا للشروع في التحقيق تفصيليا معهما بعدما استمع إليهما ابتدائيا الأحد الماضي. وأحال الوكيل العام ملف المتهمين علىأكمل القراءة »
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