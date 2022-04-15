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حوادث

إيقاف قاتل ابن عمه

منذ 3 ساعات
أجل قاضي التحقيق باستئنافية فاس، التحقيق مع فلاح ثلاثيني ووالده، متهمين بقتل قريبهما خطأ إثر طلقة نارية من بندقية صيد )بوحبة( بدوار بجماعة تمزكانة بدائرة غفساي بتاونات. وحدد صباح 9 ماي المقبل تاريخا للشروع في التحقيق تفصيليا معهما بعدما استمع إليهما ابتدائيا الأحد الماضي. وأحال الوكيل العام ملف المتهمين علىأكمل القراءة »


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منذ 3 ساعات
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