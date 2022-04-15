fbpx
وطنية

الاستقلال‭ ‬يستعجل‭ ‬وعود‭ ‬الشباب

منذ 4 ساعات
أخذ‭ ‬اتحاد‭ ‬النقابات‭ ‬الوطنية‭ ‬للشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل‭ ‬موعد‭ ‬جلسة‭ ‬عمل‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للشغالين‭ ‬بمجلس‭ ‬المستشارين،‭ ‬الذراع‭ ‬النقابي‭ ‬لحزب‭ ‬الاستقلال،‭ ‬للترافع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نقابة‭ ‬تكون‭ ‬شريكا‭ ‬حقيقيا‭ ‬للإدارة‭ ‬ولها‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬كافة‭ ‬الملفات‭ ‬العالقة‭.‬ ويعقد‭ ‬الاتحاد‭ ‬جلسة‭ ‬يوم‭ ‬20‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري،‭ ‬للتداول‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬المقلق‭ ‬في‭  ‬صفوف‭ ‬أطر‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة