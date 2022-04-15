وطنية
الاستقلال يستعجل وعود الشباب
أخذ اتحاد النقابات الوطنية للشباب والثقافة والتواصل موعد جلسة عمل مع فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، للترافع من أجل نقابة تكون شريكا حقيقيا للإدارة ولها دور في تسوية كافة الملفات العالقة. ويعقد الاتحاد جلسة يوم 20 أبريل الجاري، للتداول في الوضع المقلق في صفوف أطرأكمل القراءة »
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