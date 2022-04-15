مجتمع
التهديد بإضراب بمحطات الوقود
يهدد أرباب محطات الوقود بتنظيم إضراب وطني شامل ردا على التجاهل، الذي مارسته الحكومة بشأن مطالبهم وعدم استجابتها لدعوات عقد لقاءات مع ممثليهم. وأفادت مصادر من الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن هذه الخطوة تأتي في ظل تجاهل السلطات العمومية للمشاكل التي يعانيها الفاعلون في القطاع،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا