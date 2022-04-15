الرياضة
الوزارة تقيم عمل الجامعات
عقدت وزارة التعليم الابتدائي والتكوين والرياضة، الثلاثاء الماضي، اجتماعا مع مسؤولي 12 جامعة رياضية بمقرها بالرباط، لتقييم العمل المنجز في2021، والاطلاع على البرنامج المستقبلية. ويأتي هذا الاجتماع، الذي غاب على عهدي الوزيرين السابقين الحسين عبيابة وعثمان الفردوس، لمد جسر التواصل بين الوزارة الحالية والجامعات الرياضية، قبل توقيع عقد الأهداف معها،أكمل القراءة »
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