fbpx
الرياضة

الوزارة تقيم عمل الجامعات

منذ 4 ساعات
عقدت وزارة التعليم الابتدائي والتكوين والرياضة، الثلاثاء الماضي، اجتماعا مع مسؤولي 12 جامعة رياضية بمقرها بالرباط، لتقييم العمل المنجز في2021، والاطلاع على البرنامج المستقبلية. ويأتي هذا الاجتماع، الذي غاب على عهدي الوزيرين السابقين الحسين عبيابة وعثمان الفردوس، لمد جسر التواصل بين الوزارة الحالية والجامعات الرياضية، قبل توقيع عقد الأهداف معها،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة