الرياضة
بركان يسافر إلى مصر بتشكيلة منقوصة
مهداوي يترأس بعثة من 36 فردا بسبب عقوبة مضران حلت بعثة نهضة بركان بالقاهرة، صباح أول أمس (الأربعاء)، من أجل مواصلة الاستعدادات للمباراة التي تجمع فريقها بالمصري البورسعيدي، لحساب ذهاب ربع نهاية كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، المقرر إجراؤها الأحد المقبل. وعلمت “الصباح”، أن بعثة الفريق البركاني ضمت 36 فردا،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا