الرياضة
آسفي يعاقب المتمردين
منعهم من التدرب مع الفريق الأول وجمد مستحقاتهم سارعت اللجنة التأديبية بأولمبيك آسفي إلى عقد اجتماع طارئ، مع لاعبي فئة الأمل، الذين امتنعوا عن السفر إلى زاكورة، لخوض مباراة رسمية ضمن بطولة القسم الثاني هواة. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن أعضاء المكتب كانوا يتكتمون على “الفضيحة”، ويحيطونها بسرية تامة،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا