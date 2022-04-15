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منذ 4 ساعات
عبيد تدافع عن “نجمة مصر الأولى” دافعت الفنانة نبيلة عبيد عن لقبها التاريخي “نجمة مصر الأولى” بعدما اقترحت الإعلامية أسما إبراهيم أثناء استضافتها للنجم أحمد السعدني أن يذهب اللقب للنجمة منى زكي أو الفنانة ياسمين عبد العزيز، ووضعت نبيلة عبيد تدوينة طويلة شرحت فيها لماذا استحقت اللقب. وقالت نبيلة عبيدأكمل القراءة »


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