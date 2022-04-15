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الرياضة

رسالة رياضية: كل شيء ممكن

منذ 4 ساعات
عبد الإله المتقي
لا أحد يستطيع الجزم بأن وحيد خاليلوزيتش سيبقى في منصبه مدربا للمنتخب الوطني، كما أن لا أحد يستطيع القول إنه سيرحل، فيما لخص الرئيس فوزي لقجع الوضع كله بالقول “كل شيء ممكن”. في جميع الأحوال، هناك ضجيج كبير، وتردد، في محيط المنتخب الوطني، في توقيت غير مناسب إطلاقا، قبل سبعةأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات
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