وطنية
لا انخفاض في أسعار المحروقات
مخزون الغازوال يغطي 26 يوما وتشغيل “سامير” لن يقلص الأثمان لم تفصح ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن الطرق المثلى التي وضعتها للإسهام في تخفيض أسعار المحروقات في السوق الوطنية كي تعود إلى 11 درهما للتر، أو أقل من ذلك، باتخاذ إجراءات شجاعة تتمثل في تخفيض الضريبة علىأكمل القراءة »
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