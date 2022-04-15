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بانوراما

لا يهود في درب ليهودي

منذ 3 ساعات
أماكن وحكايات 5 لأحياء البيضاء أسماؤها وقصصها وحكاياتها، بعضها صحيح ومسند إلى مراجع تاريخية رصينة، والبعض الآخر عبارة عن “روايات” وشفهيات متداولة يغلب عليها الطابع العجائبي. في هذه الحلقات، نقترب من 6 أحياء، مستعرضين أغلب المعلومات التي تتوفر عليها، في محاولة للاقتراب من جواب “علاش تسمات بهاد الاسم؟”. يوسف الساكتأكمل القراءة »


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منذ 3 ساعات
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