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حوادث

قطار يقتل أربعينيا بتازة

منذ 3 ساعات
توفي شخص عمره 48 سنة، زوال الاثنين الماضي، متأثرا بكسور وجروح بالغة أصيب بها، بعدما دهسه القطار الرابط بين وجدة وفاس عند مدخل محطة تازة، أثناء محاولته عبور السكة الحديدية قبل نقل جثته لمستودع الأموات بمستشفى ابن باجة لتشريحها في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها. ويعاني الضحية اضطرابات نفسية وكانأكمل القراءة »


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منذ 3 ساعات
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