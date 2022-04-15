حوادث
قطار يقتل أربعينيا بتازة
توفي شخص عمره 48 سنة، زوال الاثنين الماضي، متأثرا بكسور وجروح بالغة أصيب بها، بعدما دهسه القطار الرابط بين وجدة وفاس عند مدخل محطة تازة، أثناء محاولته عبور السكة الحديدية قبل نقل جثته لمستودع الأموات بمستشفى ابن باجة لتشريحها في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها. ويعاني الضحية اضطرابات نفسية وكانأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا