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بانوراما

“تزوج ما قالها ليا”… صرخة المظلومات

منذ 3 ساعات
“العيطة” قصص حقيقية 3 بوشعيب الجديدي حول معاناة امرأة إلى أغنية ستكون أيقونة الفن الشعبي ارتباط “العيطة” والفن الشعبي عموما بوجدان المغاربة، لا يعود بالضرورة إلى أنه مجرد إيقاعات موسيقية تغريك بالرقص والتفنن في ترديد «البراول» واستنباط الحكم منها، بل لأن هذا الفن هو تجسيد حقيقي لحياتهم اليومية، إذ تبنىأكمل القراءة »


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منذ 3 ساعات
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