خاص
التراب: مؤهلات سياحية في حاجة إلى الاستثمار
رئيس المجلس الإقليمي للسياحة طالب بإحداث منطقة سياحية لتجاوز الخصاص الكبير في البنيات أكد عادل التراب، رئيس المجلس السياحي المحلي لمكناس، أن العاصمة الإسماعيلية ونواحيها تزخر بمؤهلات طبيعية وثقافية وتاريخية غنية يمكن أن تشكل أرضية خصبة لتنمية سياحية ذات قيمة مضافة. وأوضح التراب في حديث مع «الصباح» أن المدينة التاريخيةأكمل القراءة »
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