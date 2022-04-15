fbpx
خاص

التراب: مؤهلات سياحية في حاجة إلى الاستثمار

منذ 3 ساعات
رئيس المجلس الإقليمي للسياحة طالب بإحداث منطقة سياحية لتجاوز الخصاص الكبير في البنيات أكد عادل التراب، رئيس المجلس السياحي المحلي لمكناس، أن العاصمة الإسماعيلية ونواحيها تزخر بمؤهلات طبيعية وثقافية وتاريخية غنية يمكن أن تشكل أرضية خصبة لتنمية سياحية ذات قيمة مضافة. وأوضح التراب في حديث مع «الصباح» أن المدينة التاريخيةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة