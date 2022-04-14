بانوراما
“دونـور”… المـعـلمـة
ملاعب متوجة 2 جدد في 2000 وباتت سعته تتجاوز 45 ألف متفرج نقدم لكم في هذه السلسلة من الحلقات أشهر الملاعب الوطنية، والتي شهدت تتويجات محلية وقارية تاريخية، وساهمت بشكل كبير في رفع أسهم أندية، ورفعت على أرضها راية المغرب، في محافل ومسابقات قارية ودولية. من العربي الزاولي بمنطقة الحيأكمل القراءة »
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