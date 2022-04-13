مجتمع
صفقـة “ميتـة” لاقتنـاء عبـارة بـ 800 مليـون
ولدت صفقة ميتة لاقتناء عبارة من أجل فك العزلة عن سكان دواوير نائية بالجماعة الترابية السهول، شرق سلا، من أجل تسهيل تنقلهم إلى نفوذ سلا المدينة، إذ اشتغلت «العبارة» شهرا واحدا، وتم ركنها على ضفاف بحيرة سيدي عبد الله، رغم صرف 800 مليون في الصفقة. وكشفت مصادر «الصباح» أن الصفقةأكمل القراءة »
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