حوادث
تفكيك عصابة لتزوير “البيرميات”
أمر الوكيل العام باستئنافية الجديدة، أول أمس (الاثنين)، عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بتعميق البحث مع أربعة متورطين ضمن شبكة متخصصة في تزوير رخص السياقة، من بينهم ضحايا. وأمرت النيابة العامة بالجديدة، عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأولاد غانم، بوضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، قبلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا