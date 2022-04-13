حوادث
جانح يغتصب طفلا يعاني التوحد
استغل إعاقته للتغرير به واستدراجه قبل الاعتداء عليه وكاميرات مراقبة وأطاحت به أسقطت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن تطوان، أخيرا، جانحا ثلاثينيا، يشتبه في تورطه في الاعتداء جنسيا على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعاني مرض التوحد. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الموقوف البالغ من العمرأكمل القراءة »
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