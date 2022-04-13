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الصباح الفني

قالوا

منذ 4 ساعات
كمال كتب‭ ‬الممثل‭ ‬عصام‭ ‬كمال‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلا‭ “‬إن‭ ‬الأكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬ليس‭ ‬التغيير،‭ ‬بل‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭”.‬ رامي كتب‭ ‬المطرب‭ ‬السوري‭/ ‬المغربي‭ ‬بدر‭ ‬رامي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬كن‭ ‬كالقمر‭ ‬يرفع‭ ‬الناس‭ ‬رؤوسهم‭ ‬لكي‭ ‬يروه،‭ ‬ولا‭ ‬تكن‭ ‬كالدخان‭ ‬يرتفع‭ ‬لكي‭ ‬يراه‭ ‬الناس‭”‬‭.‬ سيري كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬سلمى‭ ‬سيري‭أكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات


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