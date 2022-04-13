الصباح الفني
قالوا
كمال كتب الممثل عصام كمال على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “إن الأكثر صعوبة ليس التغيير، بل اتخاذ قرار القيام بذلك”. رامي كتب المطرب السوري/ المغربي بدر رامي تدوينة جاء فيها “كن كالقمر يرفع الناس رؤوسهم لكي يروه، ولا تكن كالدخان يرتفع لكي يراه الناس”. سيري كتبت الممثلة سلمى سيريأكمل القراءة »
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