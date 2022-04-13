وطنية
أيت الطالب: معدات مستشفى بني مكادة جديدة
قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ل”الصباح” إنه تأكد من أن الأجهزة الطبية التي شاهدها بالمركز الطبي للقرب ببني مكادة بطنجة، هي معدات جديدة، ولم يتم ” تنقيلها” من المستشفى الجهوي محمد الخامس لإخفاء الخلل. وأكد الوزير أن ذلك لن يعفيه من إرسال لجنة تحقيق إلى المستشفى الجهويأكمل القراءة »
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