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وطنية

أيت‭ ‬الطالب‭: ‬معدات‭ ‬مستشفى‭ ‬بني‭ ‬مكادة‭ ‬جديدة

منذ 4 ساعات
قال‭ ‬خالد‭ ‬آيت‭ ‬الطالب،‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬والحماية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ل‭”‬الصباح‭” ‬إنه‭ ‬تأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬شاهدها‭ ‬بالمركز‭ ‬الطبي‭ ‬للقرب‭ ‬ببني‭ ‬مكادة‭ ‬بطنجة،‭ ‬هي‭ ‬معدات‭ ‬جديدة،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ” ‬تنقيلها‭” ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬الجهوي‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬لإخفاء‭ ‬الخلل‭.‬ وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يعفيه‭ ‬من‭ ‬إرسال‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬الجهوي‭أكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات


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