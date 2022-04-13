اذاعة وتلفزيون
“عمتي فاطنة” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الأربعاء)، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، على موعد مع الفيلم التلفزيوني “عمتي فاطنة”، من إخراج سعيد خلاف. ويشارك في الفيلم، والذي يعتبر من الأعمال الكوميدية، مجموعة من الأسماء منها سعيد باي، وسعيدة باعدي، وفرح الفاسي، ورجوى الساهلي. “عمتي فاطنة” هي كوميديا اجتماعية تحكي قصةأكمل القراءة »
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