fbpx
اذاعة وتلفزيون

“عمتي فاطنة” على “دوزيم”

منذ 4 ساعات
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الأربعاء)، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، على موعد مع الفيلم التلفزيوني “عمتي فاطنة”، من إخراج سعيد خلاف. ويشارك في الفيلم، والذي يعتبر من الأعمال الكوميدية، مجموعة من الأسماء منها سعيد باي، وسعيدة باعدي، وفرح الفاسي، ورجوى الساهلي. “عمتي فاطنة” هي كوميديا اجتماعية تحكي قصةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ساعات


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة