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حوار

الجباري: الخصاص يؤرق القضاة

منذ 4 ساعات
الكاتب العام لنادي قضاة المغرب قال إنه لا يمكن للنيابة العامة أن تساهم في اقتراح قضاة التحقيق واختيار الهيآت القضائية أجرت الحوار: كريمة مصلي قال عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، إن القضاء على الخصاص بالمحاكم وتفادي تفاقمه في المستقبل، يتطلب وضع استراتيجية واضحة في أهدافها وغاياتها، ومضبوطةأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات


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