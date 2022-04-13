حوار
الجباري: الخصاص يؤرق القضاة
الكاتب العام لنادي قضاة المغرب قال إنه لا يمكن للنيابة العامة أن تساهم في اقتراح قضاة التحقيق واختيار الهيآت القضائية أجرت الحوار: كريمة مصلي قال عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، إن القضاء على الخصاص بالمحاكم وتفادي تفاقمه في المستقبل، يتطلب وضع استراتيجية واضحة في أهدافها وغاياتها، ومضبوطةأكمل القراءة »
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