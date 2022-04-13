وطنية
الداخلية والضرائب تترصدان الشركات الشبح
تلقى أعوان سلطة بالبيضاء تعليمات برصد المخازن والمصانع السرية التي توجد في دائرتهم. وأفادت مصادر أن هذه التحركات تأتي في إطار التنسيق والتعاون بين المديرية العامة للضرائب ووزارة الداخلية، بهدف تحديد مواقع الوحدات الإنتاجية، التي تشتغل في السر والمستودعات والمخازن غير المصرح بها. وتتعقب المديرية العامة للضرائب شركات غيرت مقراتهاأكمل القراءة »
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