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وطنية

الداخلية‭ ‬والضرائب‭ ‬تترصدان‭ ‬الشركات‭ ‬الشبح

منذ 4 ساعات
تلقى‭ ‬أعوان‭ ‬سلطة‭ ‬بالبيضاء‭ ‬تعليمات‭ ‬برصد‭ ‬المخازن‭ ‬والمصانع‭ ‬السرية‭ ‬التي‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬دائرتهم‭. ‬وأفادت‭ ‬مصادر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التحركات‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬للضرائب‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬بهدف‭ ‬تحديد‭ ‬مواقع‭ ‬الوحدات‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬التي‭ ‬تشتغل‭ ‬في‭ ‬السر‭ ‬والمستودعات‭ ‬والمخازن‭ ‬غير‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭.‬ وتتعقب‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬للضرائب‭ ‬شركات‭ ‬غيرت‭ ‬مقراتها‭أكمل القراءة »


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